Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri BM Güvenlik Konseyi'nden Kabil kararı: Güvenli geçiş bölgesi oluşturulacak
Giriş Tarihi: 31.8.2021 08:49 Son Güncelleme: 31.8.2021 09:04

BM Güvenlik Konseyi'nden Kabil kararı: Güvenli geçiş bölgesi oluşturulacak

İHA
BM Güvenlik Konseyi’nden Kabil kararı: Güvenli geçiş bölgesi oluşturulacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD’nin geri çekilmesinin ardından Afganistan’ı terk etmek isteyenler için Kabil Havalimanı’nda "güvenli geçiş" bölgesi oluşturulması yönünde karar aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afganistan'daki durumu görüşmek zeüre bir araya geldi. Toplantıda, ABD'nin geri çekilmesinin ardından Afganistan'ı terk etmek isteyenler için Kabil Havalimanı'nda "güvenli geçiş" bölgesi oluşturulması yönünde karar alındı. Toplantıda yapılan oylamada, 13 "lehte" oy kullanılırken, Çin ve Rusya "çekimser" oy verdi.

TALİBAN'A ÇAĞRI

Konseyin kararı ayrıca, Afgan topraklarının başka bir ülkeyi tehdit etmek veya terörist grupları barındırmak için kullanılmamasını da talep ediyor.
BM kararının kabul edilmesinin ardından, İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau, Taliban'ı insan haklarını korumaya çağıran bir bildiri yayınladı ve diğer ülkelere "iltica taleplerini hızla işleme koyarak ve risk altındaki Afganlara vize vererek üzerlerine düşeni yapmaları" çağrısında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
BM Güvenlik Konseyi'nden Kabil kararı: Güvenli geçiş bölgesi oluşturulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA