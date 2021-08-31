Afganistan'daki varlığına tamamen son veren ABD ordusu, ülkeden geri çekilmesini tamamladı. Haftalardır devam eden geri çekilme, bugün itibarıyla tamamen son bulurken, Kabil'de bulunan ABD üssündeki Amerikan askerleri de sabah saatlerinde apar topar ülkeyi terk etti.
Geri çekilme sonrası sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Kabil'deki ABD üssündeki karmaşayı da gözler önüne serdi.
Sosyal medyada yer alan son görüntülerde, ABD askerlerinin ekipmanları geride bıraktığı görülürken Taliban'ın çok sayıda askeri ekipmanı da ele geçirdiği açıklandı.
Kabil'de ABD'nin bıraktığı Chinook tipi dev helikopterlerin Taliban'ın eline geçme anı kamerada
Taliban üyeleri, ABD üssüne girerek, geride kalan teçhizatlara el koydu.Taliban, ABD'den kalan "askeri ganimetler" ile poz verdi.
Askeri üssün içinde bulunduğu karmaş, A Haber kameraları tarafından görüntülendi.
SON DAKİKA: ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan Kabil Havalimanı'ndan canlı yayın
Askerlerin, aralarında ABD ordusu envanterine kayıtlı Black Hawk helikopterleri ve Humvee'ler de dahil olmak üzere milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizatı geride bıraktığı kaydedildi.
Amerikan askerlerinin gidişinin ardından Taliban üyelerinin Kabil Havalimanı'nda terkedilen ABD yapımı silahlarla, Amerikan askeri üniformaları içinde poz verdikleri görüldü.