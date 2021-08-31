Afganistan'daki varlığına tamamen son veren ABD ordusu, ülkeden geri çekilmesini tamamladı. Haftalardır devam eden geri çekilme, bugün itibarıyla tamamen son bulurken, Kabil'de bulunan ABD üssündeki Amerikan askerleri de sabah saatlerinde apar topar ülkeyi terk etti.