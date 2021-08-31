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Giriş Tarihi: 31.8.2021 10:59

Kazakistan Savunma Bakanı’ndan flaş karar!

AA
Kazakistan Savunma Bakanı’ndan flaş karar!

Kazakistan’da geçtiğimiz hafta meydana gelen askeri mühimmat deposundaki patlamanın yankıları devam ediyor. 15 askeri personelin hayatını kaybettiği şiddetli patlamanın ardından eleştiri oklarının hedefine oturan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kazakistan'da 26 Ağustos'ta askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada askeri personel ve kurtarma ekibinden 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev istifa kararı aldı.

CUMHURBAŞKANI KABUL ETTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Savunma Bakanı Yermekbayev'in istifa mektubunu kabul ettiğini bildirdi.

Yermekbayev, geçen hafta ülkenin güneyindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından bölgede durumu kontrol altına aldıktan sonra istifa etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Kazakistan'da 26 Ağustos'ta yerel saatle 19.00 sularında Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesindeki askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın, patlamaya neden olmuştu.

Resmi kaynaklara göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekibinde görevli 15 kişi yaşamını yitirmiş, çoğu itfaiye ve kurtarma görevlisi 90 kişi de yaralanmıştı.

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Kazakistan Savunma Bakanı’ndan flaş karar!
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