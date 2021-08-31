KKTC’den ABD’li senatöre sert tepki: Kendisi de sözleri de yok hükmündedir

"KENDİSİ DE SÖZLERİ DE YOK HÜKMÜNDEDİR"

Türkiye'nin, 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülüklerini kullanmak suretiyle müdahalesini gerçekleştirdiğinin inkar edilemez bir gerçek olduğunu belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının yegane güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, geçmiş acıların tekrarlanmasına mani olmak amacıyla Kıbrıs Türk halkının isteği üzerine Ada'da bulunduğunu vurguladı.

Bakan Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"1974 yılından itibaren Ada'da hüküm süren barış ve güvenlik ortamını sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığını sona erdirmesini talep etmek, Ada'yı tekrar savaş ve Rum vahşetine teslim etmek demektir. Bunu da ancak Menendez gibi Kıbrıs konusunu hiç bilmeyen, cahilliğini de Türk düşmanlığıyla kamufle etmeye çalışan zavallılar yapabilir. Kendisi de sözleri de yok hükmündedir."