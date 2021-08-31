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Giriş Tarihi: 1.9.2021 02:57

Nijerya'da Boko Haram köye saldırdı: 16 ölü

AA
Nijerya’da Boko Haram köye saldırdı: 16 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü üyeleri, Borno eyaletinin Rann köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında 1 asker ve yardım gönüllüsünün bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkede 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Nijerya'da Boko Haram köye saldırdı: 16 ölü
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