Son dakika! ABD Başkanı Biden’dan Afganistan açıklaması

Kimileri daha uzun süre kalmalıydık diyebilir. Bakın her şey değişmişti. Ya önceki yönetimin anlaşmasını sürdürecektik ya da bunu kaldırıp atacaktık, savaş artacaktı. Belki de Afganistan'daki savaşın 30'uncu yılına girecektik.

Burada bir hedefimiz daha var. Afganistan'ın artık bir terör yuvası olarak kullanılmasını istemiyoruz. Biz Usame Bin Ladin'in saldırısına uğramıştık. Onların merkezi de Afganistan'dı. Biz Bin Ladin'e adaleti gösterdik.

Afganistan'da teröre karşı, diğer üklerde de teröre mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ama bunu bu şekilde sürdürmemeliyiz. Biz kapasitemizi nasıl geliştirdiğimizi geçen hafta gösterdi. Personelimizden 13 kişiyi ve pek çok Afgan'ı öldürenlere kapasitemizi gösterdi. Terörle mücadelemiz henüz bitmedi. Günümüz terörüne baktığımız zaman 20 yıl öncekinden farklı. Dünya değişiyor. Çin ile bir dizi rekabetler içindeyiz. Pek çok alanda Rusya ile zorluklar yaşıyoruz. Yeni zorluklara ayak uydurabilmek için 2021'in rekabet kurallarına göre hareket etmelisiniz.