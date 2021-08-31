Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Afganistan açıklaması...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu; Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin "Afganistan'da terör, açlık ve göç dalgası tehdidi var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır, ikili dostluğumuzun da nişanesidir. Türk iş adamları Sırbistan'da olmaktan, yatırım yapmaktan ve altyapı projelerinde yer almaktan memnunlar"

AFGANİSTAN'IN GELECEĞİ

"Afganistan'da nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. Dünyada göç krizi var ve yeni bir göç krizi olabilir. Afganistan'da insanların yerinde kalması için yapılabilecek yardımlar ve düzensiz göç dalgasının engellenmesi için gerekli adımları dünkü G7 Toplantısında ele aldık. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük arzumuz" dedi.

"AŞI SERTİFİKALARINI KARŞILIKLI OLARAK TANIDIK"

"Covid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık, bunun orta vadede turizme etkisi olacak. Karşılıklı turist sayısını artıracağız"

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