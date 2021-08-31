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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Türkiye-Mısır görüşmelerinde ikinci aşama! 7-8 Eylül'de Ankara’da görüşecekler
Giriş Tarihi: 31.8.2021 13:10 Son Güncelleme: 31.8.2021 13:27

Son dakika: Türkiye-Mısır görüşmelerinde ikinci aşama! 7-8 Eylül'de Ankara’da görüşecekler

Son dakika: Türkiye-Mısır görüşmelerinde ikinci aşama! 7-8 Eylül’de Ankara’da görüşecekler

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişarelerinin 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır Siyasi istişarelerinin ikinci turunun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Son dakika: Türkiye-Mısır görüşmelerinde ikinci aşama! 7-8 Eylül'de Ankara’da görüşecekler
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