Türkiye ve Azerbaycan’dan flaş adım: Yol haritası hazırlanacak

Bayramlı, 1 haftalık Türkiye temaslarında önce Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay ile bir araya geldi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği, Azerbaycan sağlık sistemi ve insan kaynaklarının geliştirilmesinde Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yakın iş birliği ve ortak bilimsel araştırmalar için gerekli yasal zeminin hazırlanması konuları müzakere edildi.

Bayramlı ve Tolunay, aşı üretimi ve mevcut bilgi alışverişi alanında iş birliğinin daha da hızlandırılması, zorunlu sağlık sigortası ve sağlık sektörünün finanse edilmesi alanında Türkiye tecrübesinin Azerbaycan'da uygulanması, iki ülkenin sağlık sistemlerinin uyumlaştırılması ve gelişimi için yol haritasının hazırlanması konuları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Ramin Bayramlı, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, sağlık sektörünün yönetilmesinde Türkiye'de uygulanan dijital uygulamalar ve bu tecrübenin gelecekte Azerbaycan'da da uygulanması konuları müzakere edildi.

ORTAK ÜNİVERSİTE KURULMASI GÜNDEME GELDİ

Bayramlı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile de görüştü.

Görüşmede, sağlık personeli eğitimi alanında iş birliklerinin geliştirilme olanakları ele alındı.

Ülke yöneticilerinin uygun görmesi halinde Azerbaycan'da Ankara Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin şubelerinin açılması önerilen görüşmede, kardeşliğin sembolü olarak Azerbaycan-Türkiye Üniversitesinin kurulması da gündeme geldi.

BAYRAMLI'DAN GAZİLERE ZİYARET

TABİB Yönetim Kurulu Başkanı Bayramlı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Serkan Gökkaya ile bir araya gelen Bayramlı, hastanede tedavi gören gazileri de ziyaret etti.

Bayramlı, temasları kapsamında Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Eren Usul, Kamu-Özel Daire Başkanı Eda Çakıcı Koç, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ile de bir araya geldi.