Yeni kâbus: C.1.2

Son dönemde uğradığı yeni mutasyonlar ile birlikte yayılımını artıran ve özellikle Delta varyantının dünyada baskın tür olmaya devam ettiği Kovid-19'un yeni bir varyantı daha tespit edildi. Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden bilim insanları, Mayıs 2021'de "C.1.2" isimli bir mutasyon belirlediklerini ifade ederek, bu yeni varyantın ilk olarak Vuhan
'da tespit edilen Kovid-19'dan çok daha fazla değişim geçirdiğini vurguladı. Çin'den Portekiz'e kadar pek çok ülkede görülen C.1.2'nin diğer mutasyonlardan daha bulaşıcı olabileceği kaydedildi.