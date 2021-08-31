Yunan basınında Akıncı TİHA korkusu! Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi

YUNAN BASINININ GÖZÜ TİHA'NIN ÜSTÜNDE

Geçtiğimiz günlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiği, Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ABD basınının ardından bu kez de Yunanistan'da olay yarattı.

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın devir teslim töreninde yaptığı konuşmayı manşete taşıdı.