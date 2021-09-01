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Giriş Tarihi: 1.9.2021

99 yıllık devrin sonu

99 yıllık devrin sonu
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), geçtiğimiz ay Cezayir'de benzin istasyonlarının satışını durdurmasının ardından, 99 yıldır kullanımda olan kurşunlu benzinin kullanımının sona erdiğini duyurdu. İlk olarak 1922'de patenti alınarak kullanıma sunulan ve tetraetilkurşun bileşiğini içeren kurşunlu benzinin, ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilmişti. 1970'lerde dünyanın her yerinde aktif olarak kullanılan ve otomobillerin daha yüksek sıkıştırma oranları kullanmasına izin vererek onları daha güçlü hale getiren kurşunlu benzin, daha sonra başta ABD olmak üzere kurşun zehirlenmelerine yol açmıştı. BM Çevre Programı tarafından yapılan açıklamada, "Kurşunlu benzin yasağının başarılı bir şekilde uygulanması, küresel sağlık ve çevremiz için büyük bir kilometre taşıdır" denildi.
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99 yıllık devrin sonu
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