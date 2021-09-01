Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopter düştü
Giriş Tarihi: 1.9.2021 09:14

ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopter düştü

AA
ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopter düştü

ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopter California açıklarında düştü. Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

ABD donanmasına ait helikopterin California açıklarında düştüğü bildirildi.

ABD Pasifik Donanmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MH-60S tipi helikopterin yerel saatle 16.30'da rutin uçuşunu yapmak üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı belirtildi.

PASİFİK OKYANUSUNA DÜŞTÜ

Paylaşımda, helikopterin bir süre sonra California'ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında Pasifik Okyanusu'na düştüğü ifade edildi.

Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopter düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA