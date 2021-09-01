Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü
Giriş Tarihi: 1.9.2021 09:13

ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü

AA
ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü

ABD Pasifik Donanmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ABD donanmasına ait helikopterin California açıklarında düştüğü duyuruldu. Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

ABD donanmasına ait helikopterin California açıklarında düştüğü bildirildi.

ABD Pasifik Donanmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MH-60S tipi helikopterin yerel saatle 16.30'da rutin uçuşunu yapmak üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandığı belirtildi.

Paylaşımda, helikopterin bir süre sonra California'ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında Pasifik Okyanusu'na düştüğü ifade edildi.

Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD donanmasının MH-60S tipi helikopteri düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA