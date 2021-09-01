Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Sırbistan
'ın Politika gazetesine verdiği mülakatta, Sırbistan ile Türkiye
arasındaki ilişkiler açısından tarihin en iyi döneminin yaşandığını söyledi. Taliban
'ın iktidara gelişine de değinen Çavuşoğlu, "Afganistan
'da artık yeni bir gerçeklik var. Ancak şimdi barışın tesisine odaklanmalıyız. Öncelikli olarak halkın can ve mal güvenliğinin korunması için otorite boşluğuna meydan verilmemesi gerekiyor. Bu çerçevede, tüm Afganların kendini ait hissettiği kapsayıcı bir yönetim kurulmasını arzuluyoruz" dedi.