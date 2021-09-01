Afganistan’da Taliban karşıtlarının son kalesiydi… Pençşir’de flaş gelişme!

Pençşir'in dış dünyayla bağlantısının kesilmesinin, direnişin kalesi olan vilayetin ele geçirilmesinin hazırlığı olduğu belirtilirken, yaşanan çatışmalar büyük saldırı öncesi son hazırlıklar olarak nitelendiriliyor.

Her iki tarafın da oldukça çok sayıda silaha sahip olduğu vilayette, büyük bir çatışma yaşanması bekleniyor.