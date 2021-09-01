Afganistan’da Taliban karşıtlarının son kalesiydi… Pençşir’de flaş gelişme!

Afganistan'da sular durulmuyor. Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirmesiyle beraber kaçışın başladığı ülkede, Taliban karşıtlarının kalesi olarak görülen Pençşir vilayetinde yaşanan çatışmalar da devam ediyor.
Taliban'a karşı hareketin son kalesi olarak bilinen Pençşir vilayetinde, Taliban üyeleriyle Taliban karşıtı koalisyon arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
DIŞ DÜNYAYLA BAĞLANTI KESİLDİ
Başkent Kabil'in 160 kilometre uzağında bulunan Pençşir vilayetinde, Taliban'a karşı koyan koalisyon üyelerinin en az 7 Taliban üyesini öldürdüğü aktarıldı.
Muhalif direnişi kırmak isteyen Taliban'ın, bölgeye yüzlerce savaşçıyı gönderdiği bilgisinin yanı sıra vilayetin dünyayla olan bağlantısının da kesildiği gelen bilgiler arasında.
Bölgeden aktarılan son dakika bilgisine göre Taliban, bölgeyle olan telefon ve internet bağlantılarını kesmiş durumda. Yerel halkın muhabirlere verdiği demeçlerde, Taliban'ın bölgeye giden yolları kestiğini bunun da gıda fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu söylüyor.
Pençşir'in dış dünyayla bağlantısının kesilmesinin, direnişin kalesi olan vilayetin ele geçirilmesinin hazırlığı olduğu belirtilirken, yaşanan çatışmalar büyük saldırı öncesi son hazırlıklar olarak nitelendiriliyor.
Her iki tarafın da oldukça çok sayıda silaha sahip olduğu vilayette, büyük bir çatışma yaşanması bekleniyor.