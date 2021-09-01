Afganistan’dan çekilen ABD için ’Suriye’den çıkacak’ iddiası! Dikkat çeken Türkiye detayı

ABD, geçen günlerde Afgansitan'daki çekilmesini tamamlayarak en uzun süren savaşını sonlandırdı. Yaşanan gelişmenin ardından ABD ile ilgili dikkat çeken Suriye değerlendirmesi yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi, Amerika'nın Afganistan gibi Suriye'den tamamen çekileceğini iddia etti. Joe Biden'ın iktidara gelmesinden bu yana değişen Ortadoğu politikasına vurgu yapılan makalede, ABD yönetiminde 'Suriye'de hayati bir çıkarları olduğunu' savunabilecek kimse olmadığının altı çizildi. Biden'ın geçtiğimiz günlerde eski Başkan Donald Trump döneminde Fırat'ın doğusunda bir Amerikan şirketine verilen petrol iznini iptal etmesi derginin iddialarını güçlendiriyor.