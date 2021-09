Afganistan’dan çekilen ABD için ’Suriye’den çıkacak’ iddiası! Dikkat çeken Türkiye detayı

RUSYA TEMSİLCİDEN SURİYE YORUMU: ABD GÜÇLERİNİN ÇEKİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, ABD'nin güçlerini Suriye'den her an çekebileceğini duyurmuştu. Lavrentiev, Rus TASS haber ajansına verdiği demeçte, "ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin her an gerçekleşebileceğini düşünüyorum" diye eklemişti.