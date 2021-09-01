Biden’ın Eşref Gani’ye yaptığı baskı ifşa oldu! Algı yönetiminde ısrar etti

Biden'ın, Gani'nin ülkedeki durumu kontrol alına alma planı konusunda bilgi vermesi halinde, kendisine hava desteği sağlamayı sürdüreceği taahhüdü verdiği bilgisinin geçtiği haberde, "Biden, son görüşmesinde Gani'ye Taliban'a karşı mücadelede işlerin iyi gitmediğine inandığını söyledi" ifadeleri de yer aldı.

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Reuters haberinde ayrıca, Biden'ın görüşme sırasında Gani'ye, "Hiç şüphesiz en iyi orduya sahipsin" dediği ve "70-80 bine karşı 300 bin iyi donanımlı askerleri var ve açıkçası iyi de savaşabiliyorlar" detayına da dikkat çekti.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama henüz gelmezken, Biden'ın durumu örtbas etme çabaları büyük yankı uyandırdı.