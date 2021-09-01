Bir devrin sonu! 20 yıllık Afganistan işgali bitti





ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise Taliban ile ilişkilerinin bu grubun eylemlerine bağlı olacağını açıkladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Taliban ile sürekli temasta kalabilmek için Fransa, İngiltere, Hollanda, İtalya gibi bazı ülkelerle Kabil'de veya bölgede nasıl geçici veya daha güçlü bir (diplomatik) varlığa sahip olunabileceği ve Avrupalılar olarak nasıl birlikte çalışmalar yapılabileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını anlattı.