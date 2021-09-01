Dişi köpekbalığı erkek olmadan doğum yaptı

İtalya
'daki Cala Gonone Akvaryumu
'nda, son 10 yılını başka dişiyle geçiren Mustelus
cinsi köpekbalığının yavrusu da dişi oldu. Bilim insanları dişi yavruya Maltaca
'da "Umut" anlamına gelen "Ispera" ismini verdi. Partenogenez diye bilinen olay, dişilerin kendi yumurtalarını kendi kendine dölleyebilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu nadir olay, Mustelus köpekbalığında ilk kez görüldü. Köpekbalıklarında partenogenez sadece dişilerde meydana geliyor. Ancak dişiler Y kromozomu aktaramadığından, yavrular da her zaman dişi oluyor.