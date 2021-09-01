E-postalar ifşa edildi: İngiltere terör saldırısından saatler önce oraya yönlendirmiş...

TEYİT ETMELERİNİ İSTEDİLER

İngiliz Büyükelçiliğinden aynı gün gönderilen başka bir e-postaya göre de eski bir Afgan tercümana doğru yerde olup olmadığı soruldu.

BBC'nin güvenlik gerekçesiyle ismini paylaşmadığı eski tercüman, "Onların tavsiyelerine uysaydım, artık hayatta değildim. Yapmayacağımı söyledim çünkü durum kötüye giderken güvende hissetmiyordum. Oraya gitmek delilik olurdu ve bu (gitmemek) hayatımı kurtardı. Hayatlarımızı kurtaran kendi kararımızdı." ifadelerini kullandı.