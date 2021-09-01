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Giriş Tarihi: 1.9.2021 20:48

Eleştirilerin odağındaki Joe Biden'a anket şoku: ABD yanlış yolda...

AA
Eleştirilerin odağındaki Joe Biden’a anket şoku: ABD yanlış yolda...

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararının eleştirildiği dönemde dikkat çeken bir anket gerçekleştirildi. Ankete katılanların yüzde 61'i ülkenin "ciddi anlamda yanlış yolda olduğunu" düşündüğünü aktardı. Katılımcıların yüzde 30'u ise politikayı bir şekilde beğendiklerini bildirdi.

Politico ve Morning Results, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan politikası nedeniyle eleştirildiği dönemde bir anket gerçekleştirdi.

"ABD CİDDİ ANLAMDA YANLIŞ YOLDA"

Ankete katılanların yüzde 61'i ülkenin ciddi anlamda yanlış yolda olduğu yönünde görüş bildirirken yüzde 39'u da doğru yolda ilerlendiğini düşündüğünü aktardı.

BİDEN'IN POLİTİKALARI

Ayrıca ankette Biden'ın politikalarını onaylayan katılımcıların oranının yüzde 47, onaylamayanların ise yüzde 49 olduğu belirtildi.

Katılımcıların yüzde 61'i Biden'ın Afganistan politikasını onaylamadığını, yüzde 30'u ise politikayı bir şekilde beğendiklerini bildirdi.

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Eleştirilerin odağındaki Joe Biden'a anket şoku: ABD yanlış yolda...
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