Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 'Ermenistan Ordusu'nun zorbalığı: Bağları ve tarlaları patlayıcılarla yok etmişler!
Giriş Tarihi: 1.9.2021 14:54 Son Güncelleme: 1.9.2021 15:28

'Ermenistan Ordusu'nun zorbalığı: Bağları ve tarlaları patlayıcılarla yok etmişler!

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
’Ermenistan Ordusu’nun zorbalığı: Bağları ve tarlaları patlayıcılarla yok etmişler!

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi ve etrafındaki illerden çekilmeden önce belli alanlara patlayıcılar yerleştirdiği ortaya çıktı.

Uzman ekipler; 174 patlamamış mermi, bomba ve mayın gibi mühimmatları imha etti. Ermenistan ordusu, üzüm bağları ve buğday tarlalarıyla bilinen toprakları patlayıcılarla yok etti. Azerbaycan halkı bölgenin mayınlardan temizlenmesinin ardından yıllardır hasretle bekledikleri evlerine kavuşacak. Ermenistan'ın; kentlerde bulunan Azeri mezarlıkları da talan ettiği belirlendi.

174 PATLAMAMIŞ MERMİ, BOMBA VE MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Azerbaycan; Karabağ bölgesinde Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgali süren topraklarını kurtardı. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesi ve etrafındaki illerden çekilmeden önce belli alanlara patlayıcılar yerleştirdiği ortaya çıktı.Ermenistan ordusunun genel uzunluğu 12 kilometre olan Cebrail-Fuzuli yolunda çeşitli alanlara mayın ve patlayıcılar yerleştirdiği tespit edildi. Uzman ekipler, patlayıcıları imha etmek için titizlikle çalışma yürütüyor. 174 patlamamış mermi, bomba ve mayın gibi mühimmatlar imha edildi. Üzüm bağları ve buğday tarlalarıyla bilinen topraklar patlayıcılarla yok edilmiş.

'Ermenistan Ordusu'nun zorbalığı: Bağları ve tarlaları patlayıcılarla yok etmişler!

ASFALT DÖKME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Fuzuli kentinde mayınlardan temizlenen alanlardaki yollara asfalt dökme çalışmaları yapılıyor. Azerbaycan halkı bölgenin mayınlardan temizlenmesinin ardından yıllardır hasretle bekledikleri evlerine kavuşacak.

ULUSLARARASI TOPLUM SESSİZ

Uluslararası toplum temsilcilerinin; Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklarımayın tarlasına çevirmesine tepki göstermesi bekleniyor. Ermenistan'ın; kentlerde bulunan Azeri mezarlıkları da talan ettiği tespit edildi. Mezarlıkların açıldığı ve kabir taşlarının kırıldığı öğrenildi.Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) mayın temizleme uzmanlarından Asadov Natık, Cebrail-Fuzuli yolunun mayınlardan temizlenmesi çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Natık, 7 gün içerisinde 12 kilometrelik alanın tamamının temizlenmiş olacağını söyledi.

ALİYEV: TÜRK MEDYASI HAKİKATLARI ORTAYA ÇIKARDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Daire Başkanı Hikmet Aliyev; savaş döneminde kardeş ülke Türkiye'nin medyasının Azerbaycan'ın yanında olduğunu gördüklerini belirterek "Türk medyası savaş döneminde haberlerin ülkenizde ve dünya medyasında çıkarılmasında Azerbaycan'a çok destek oldu. Savaş döneminde Azerbaycan'a kara propaganda yapıldığını gördük. Türk ve Azerbaycan medyası hakikatların ortaya çıkarılmasında çok önemli görev ifa etti." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Ermenistan Ordusu'nun zorbalığı: Bağları ve tarlaları patlayıcılarla yok etmişler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA