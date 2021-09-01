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Giriş Tarihi: 1.9.2021 15:24

İsrail güçleri Kudüs'te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı

İHA
İsrail güçleri Kudüs’te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Genç Müslüman Kadınlar okuluna baskın düzenleyerek müdürü gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'teki Wadi al-Joz bölgesinde "Genç Müslüman Kadınlar" okuluna baskın gerçekleştirdi. Kudüs'teki Eğitim Ofisi Halkla İlişkiler Müdürü Rania Asila yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin baskında okul müdürü İkram Al-Wahidi'yi ve okulun öğrenci faaliyetleri çalışanı Rana Obeidat'ı gözaltına aldığını bildirdi. Baskın sırasında İsrail güçlerinin bazı dosyalara ve bilgisayarlara el koyduğunu aktaran Asila, Wahidi ve Obeidat'ın gözaltına alınma nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

İsrail güçleri Kudüs'te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı | Video

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İsrail güçleri Kudüs'te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı
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