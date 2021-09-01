KKTC’de petrol sızıntısı alarmı

Suriye
'de Beşar Esad rejimi medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz
kıyısında yer alan Banyas
kentindeki termal santralde geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşandı. Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Karpaz
kıyısına doğru ilerlediği yönündeki haberler üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kriz masası kuruldu. Şu ana kadar petrol sızıntısı, KKTC kıyılarında görülmedi. Petrol sızıntısına ilişkin gelişmeler hakkında KKTC Başbakanı Ersan Saner
'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
'ın süreci yakından takip ettiği belirtildi. Oktay'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca oluşturulan ve bu sabah KKTC'ye ulaşan ekiplerle görüştüğü belirtilen açıklamada, Karpaz açıklarına 19 kilometre mesafede ana kütleden kopmuş bir kirliliğin olduğu belirtildi. Açıklamada, kirliliğin temizlenmesine yönelik müdahale çalışmalarının halihazırda 1 gemi 4 römorkör olmak üzere, toplam 5 deniz aracıyla sürdürüldüğü; ayrıca büyük acil müdahale gemileri Nene Hatun ve Seyit Onbaşı
'nın da İstanbul
'dan bölgeye hareket ettiği bildirildi. Denizdeki kirliliğin İHA'larla da havadan takip edildiği aktarıldı.
15 BİN TONLUK SIZINTI
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
, "Gelen ciddi miktardaki yakıtın KKTC'yi teğet geçeceği yönünde haber aldık, bu da bizi mutlu ediyor. Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ile birçok kez telefonla görüştük" dedi. KKTC'de 8 yıl önce yakıt kaçağı olayı yaşandığını hatırlatan Ataoğlu, bunun hâlâ izleri olduğunu ve çevreyi olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi. KKTC Başbakanı Saner ise son bilgilere göre Suriye kaynaklı petrol sızıntısı kirliliğinin Suriye'ye doğru yöneldiğini ifade etti. Suriye'nin kuzeybatısındaki Banyas kentindeki termal santralde bulunan yakıt tankındaki sızıntının ardından 15 bin tonluk yakıtın Akdeniz'e karıştığı tahmin ediliyor. DIŞ HABERLER