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Giriş Tarihi: 1.9.2021 15:46 Son Güncelleme: 1.9.2021 15:52

Papa'dan büyük gaf! Merkel'in sözleri sanarak tekrarladı

AA
Papa’dan büyük gaf! Merkel’in sözleri sanarak tekrarladı

Afganis'tan'daki 20 yıllık savaşı eleştiren Papa Franciscus, büyük bir gafa imza attı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Afganistan'daki son durumu değerlendirirken Almanya Şansölyesi Merkel'den alıntı yapmaya çalışırken Putin'İn sözlerini tekrarladı.

İspanyol Cadena COPE radyosunun mülakatına katılan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a Afganistan'daki son gelişmelere dair düşünceleri soruldu. Papa, sorulan soruya dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu düşündüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'den alıntı yaparak cevap vermek istediğini belirtti.

MERKEL'DEN ALINTI YAPTIĞINI SANDI

Papa tercümanın İspanyolcaya çevirdiği cevabında, insanların geleneklerini görmezden gelerek ülkelere dışardan müdahalede bulunma sorumsuzluğuna ve başka ülkelerde demokrasi inşa etme girişimlerine son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ancak Papa'nın Merkel'den alıntı yaptığını düşündüğü sözler, geçen ay Merkel'in Moskova ziyareti sırasında Putin tarafından söylenmişti.

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Papa'dan büyük gaf! Merkel'in sözleri sanarak tekrarladı
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