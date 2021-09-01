Papa’dan büyük gaf! Merkel’in sözleri sanarak tekrarladı

İspanyol Cadena COPE radyosunun mülakatına katılan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a Afganistan'daki son gelişmelere dair düşünceleri soruldu. Papa, sorulan soruya dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu düşündüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'den alıntı yaparak cevap vermek istediğini belirtti.