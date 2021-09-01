Pentagon’dan İtiraf gibi açıklama: Taliban’ın ele geçirdiği silahlar...

Afganistan'ı, 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından işgal eden ABD, bölgedeki son askerlerini 31 Ağustos'ta son askerlerini bölgeden çıkararak 20 yıl süren savaşa son verdi. ABD'nin bölgeden çekilmesi ile Taliban milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatının sahibi oldu. Günlerdir ABD'nin teçhizatlarının akıbetinin ne olacağı merak edilirken Pentagon'dan konuya ilişkin itiraf gibi bir açıklama geldi.
ABD'nin 20 yıllık eğitim ve 83 milyar dolarlık harcamasına rağmen, Afgan güçleri başkent Kabil'i tek bir kurşun atmadan Taliban'a bırakmıştı. Bunun üzerine pek çok son teknoloji ABD yapımı silah Taliban'ın eline geçtiği bilgisi gündeme bomba gibi düşmmüştü. Konuya ilişkin Newsweek'e demeç veren Pentagon sözcüsü Eric Pahon, 'Şu anda Taliban'ın elinde Afgan güçlerine sağlanan büyük miktarda ekipmanın olduğunun farkındayız' ifadelerini kullandı.
"TALİBAN İÇİN FAYDALI OLABİLİR ANCAK..."
'Bu ekipmanı ele geçirmek Taliban için faydalı olabilir' diyen Pahon 'Ancak bu silahlar ABD, onun müttefikleri veya ortakları için bir tehdit oluşturmuyor' iddiasında bulundu.
TALİBAN'IN ELİNDE HANGİ SİLAHLAR VAR?
ABD medyasının derlediği bilgilere göre, Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor. Sosyal medyada, Taliban savaşçılarını, M4 karabinaları ve M16 tüfekleriyle Amerikan yapımı Humvee ve zırhlı araçlarla gösteren fotoğraflar yayınlanıyor.
Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.
Öte yandan Taliban'ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor.
ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.
ABD Sayıştayının 2017 yılı raporuna göre, 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verildi.
Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil'den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan'da olduğu bildirildi.
Bu hafta Cumhuriyetçi Marco Rubio liderliğinde 25 senatör, geçen 12 ay içinde Afgan güçlerine verilen teçhizatın ne kadarının Taliban'ın eline geçtiğinin tam dökümünü talep ederek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu teçhizatı geri alma ya da imha etme planlarını sorguladı.