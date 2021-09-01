Pentagon’dan İtiraf gibi açıklama: Taliban’ın ele geçirdiği silahlar...

ABD Sayıştayının 2017 yılı raporuna göre, 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verildi.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil'den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan'da olduğu bildirildi.

Bu hafta Cumhuriyetçi Marco Rubio liderliğinde 25 senatör, geçen 12 ay içinde Afgan güçlerine verilen teçhizatın ne kadarının Taliban'ın eline geçtiğinin tam dökümünü talep ederek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu teçhizatı geri alma ya da imha etme planlarını sorguladı.