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Haberler Dünya Haberleri Putin'den ABD'ye sert Afganistan eleştirisi: Sonuç sıfır
Giriş Tarihi: 1.9.2021 12:30 Son Güncelleme: 1.9.2021 12:34

Putin'den ABD'ye sert Afganistan eleştirisi: Sonuç sıfır

AA
Putin’den ABD’ye sert Afganistan eleştirisi: Sonuç sıfır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin ABD'nin 20 yıl boyunca kendi yaşam tarzınıbenimsetmeye çalıştığı için bugün ortaya çıkan durumun 'trajedi ve kayıp' olduğunu ifade ederken 'sonuç sıfır' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle ülkenin doğusundaki Vladivostok şehrinde öğrencilerle yaptığı sohbette Afganistan meselesine değindi. ABD askeri birliklerinin 20 yıl Afganistan topraklarında bulunduğunu hatırlatan Putin, ABD'nin bu sürede Afganistan'da yaşayan insanları "medenileştirmeye" çalıştığını ifade etti.

SONUÇ SIFIR

Putin, "ABD, Afganistan'da aslında en geniş anlamda kendi kurallarını ve hayat tarzını, siyasi kurumlarını benimsetmek istedi. Bunu yapanlar için, ABD için ve Afganistan'da yaşayanlar için, sonuç trajedi ve kayıptan başka bir şey değil. Sonuç sıfır." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'da yaşayanların tarihi, kültürü, hayat felsefesinin dikkate alınmadığı ve geleneklerine saygı gösterilmediği için bu trajedinin yaşandığını söyleyen Putin, "Dışardan bir şey dayatmanın imkansız olduğunu anlamak lazım. Durum olgunlaşmalıdır. Eğer durumun daha hızlı, daha iyi olgunlaşmasını istiyorsan insanlara yardım etmek gerekir. Evet, bu yapılabilir ve yapılmalı. Fakat bu, medeni bir şekilde, dikkatli, olumlu eğilimleri sürdürerek, acele etmeden ve sabırla yapılmalıdır. Bu faktörler olmadan olumlu bir şey elde etmek neredeyse imkansız." diye konuştu.

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Putin'den ABD'ye sert Afganistan eleştirisi: Sonuç sıfır
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