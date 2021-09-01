Taliban sözcüsü A Haber’e konuştu: ‘Türkiye ile iyi bir ilişki istiyoruz’

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 20 yıllık işgalin sona erdiği Afganistan
'daki gelişmelerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye
bize göre kardeş bir ülke ve iktidardaki hükümetle iyi ve güvenilir ilişkiler kurmak istiyoruz diyen Mücahid, "Öncelikle Türkiye gerçekten de bize kardeş bir ülke ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a çok teşekkür ediyoruz. Bizim Türk Milleti ile tarihi bir bağımız var. Türk milleti ile çok ortak yönümüz var. Mezhep ve inanç konusunda Türk halkı Müslüman kardeşlerimizdir. Buradaki sorun ABD'nin işgal sorunuydu. Biz işgalin tamamen bitmesini istedik. NATO
çerçevesinde gelen ülkelerin askeri dahil işgalin bitmesini istedik. Türkiye ile biz bir kanal istiyoruz. Ayrı bir şekilde yol almak istiyoruz" şeklinde konuştu.
ABD'DEN ANKARA'YA YİNE TEŞEKKÜR
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
"Afganistan'dan çıkmak isteyen 200'den az belki de 100 civarında ABD vatandaşının kaldığını düşünüyoruz" dedi. Blinken, Kabil
'deki havalimanının yeniden açılmasına yönelik çabaları nedeniyle özellikle Katar
ve Türkiye'ye minnettarız değerlendirmesinde bulundu.