TİKA'dan Bosna Hersek'e eğitim desteği

TİKA'dan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in dördüncü büyük şehri olan Zenica'nın sahip olduğu sanayi kapasitesi ile üretim alanında ön plana çıktığı anımsatılarak "Özellikle metal ve tekstil alanlarında üreticilerin yoğunlaştığı bölgede ara eleman yetiştirilmesine yönelik meslek liseleri ve eğitim atölyeleri faaliyet gösteriyor. 4 Nisan 1941 yılında kurulan Zenica Mladost Meslek Lisesi, trafik (sürüş eğitimi), inşaat, elektroteknik, tekstil ve kuaförlük alanlarında ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirilmesine önemli katkılar sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Toplam 464 öğrencinin eğitim aldığı ve 90 eğitimcinin görev yaptığı okulun, yeterli iş imkanı ve yetişmiş eleman eksikliğinin aşılmasına yönelik önemli katkılar sunduğu belirtilen açıklamada, özellikle mezunlarının bölgedeki fabrika ve atölyelerde iş bulabilmeleri nedeniyle tekstil bölümünün öğrenciler ve veliler tarafından rağbet gördüğü vurgulandı. Açıklamada, "Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla proje yürüten TİKA, Mladost Meslek Lisesi tekstil bölümü bünyesindeki uygulama atölyelerinin tadilatı ve tefrişatını yaparak atölyeleri modern ekipmanlarla donattı." bilgisi verildi.

Tekstil uygulama atölyelerinde yapılan çalışmaların sona ermesi dolayısıyla gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Zenica-Doboj Kantonu (ZDK) Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Spahija Kozlic, ZDK Ticaret Odası Başkanı Diana Babic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal, üretim atölyelerinde görevli öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Girgin, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı ziyarette Bosna Hersek'in Türkiye için önemine vurgu yaptığını hatırlatarak Türk askerinin 25 yılı aşkın süredir ikamet ettiği Zenica şehrinin iki ülke arasındaki ilişkilerde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Girgin, 80 yıllık bir geçmişe sahip okulun gelişimine TİKA aracılığıyla katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kozlic de söz konusu projenin TİKA'nın Zenica'da gerçekleştirdiği projelerden sadece biri olduğunu ve eğitim sistemine nasıl yardımcı olunabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Ünal ise gerçekleştirilen proje ile istihdam imkanı yüksek olan tekstil bölümünde ağırlıklı olarak eğitim alan kız öğrencilerin daha donanımlı yetişmesine ve iş hayatında daha çok yer almalarına katkı sağlanacağını söyledi. Daha iyi bir gelecek ve iş bulma amacıyla başka ülkelere göç etmek zorunda kalan genç nüfusun, ülkelerinde kalarak faydalı olabileceklerini ve kendilerine yetecek ekonomik özgürlüğü kazanabilecekleri duygusunun oluşturulmasına katkı sunacak projenin önemine değinen Ünal, ileride bu alanda tecrübe aktarımına yönelik kapasite artırımı projelerine ağırlık verileceğini sözlerine ekledi.