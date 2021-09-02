ABD o tehlikeye dikkat çekti: Taliban’la işbirliği yapabiliriz

"AMERİKA'NIN EN UZUN SAVAŞI SONA ERDİ"

Daha önce Afganistan'da görev yaptığını vurgulayan Genelkurmay Başkanı Milley, Taliban'ın geleceğini bilmediklerini ancak Taliban'ın, 'kişisel deneyimlerine dayanarak' acımasız bir grup olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanı Austin ise Afganistan'ın tahliyesi hakkında yaptığı açıklamada, "Hepimiz için yoğun bir dönem oldu. Tarihi tahliye operasyonumuzu tamamladık ve Afganistan'daki ABD'nin son misyonunu bitirdik. Amerika'nın en uzun savaşı sona erdi" dedi.