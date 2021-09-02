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Giriş Tarihi: 2.9.2021 11:28 Son Güncelleme: 2.9.2021 11:53

ABD o tehlikeye dikkat çekti: Taliban'la işbirliği yapabiliriz

DHA
ABD o tehlikeye dikkat çekti: Taliban’la işbirliği yapabiliriz

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından başkent Kabil dahil birçok noktada kontrolü ele geçirmişti. Yaşanan gelişmeleri Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında değerlendiren ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, çokkonuşulacak açıklamalarda bulundu. "Afganistan'daki ABD’nin son misyonunu bitirdik. Amerika'nın en uzun savaşı sona erdi” ifedelerini kullanna Milley, Taliban ile iş birliği yapmanın mümkün olduğunu söyledi...

Son dakika... ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Savunma Bakanı Llyod J. Austin, Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenlendi. Milley, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik Taliban ile koordine hareket etmesinin mümkün olduğunu söyledi.

ORTAK HAREKET MÜMKÜN

Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Afganistan'dan tahliyeler ve bölgenin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Milley, DEAŞ'ın Horasan koluna karşı Taliban ile ortak mücadele konusunda sorulan soruya, "Taliban'la ortak hareket etmek mümkün" yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan flaş 'Taliban'la işbirliği' açıklaması

Savunma Bakanı Austin ise, ortak mücadele konusunda herhangi bir tahminde bulunmayacağını vurguladı. Austin, DEAŞ'ın Horasan koluna odaklandıklarını ve gelecekte DEAŞ'ın yaptıkları konusunda sorumlu tutulacağını açıkladı.

"AMERİKA'NIN EN UZUN SAVAŞI SONA ERDİ"

Daha önce Afganistan'da görev yaptığını vurgulayan Genelkurmay Başkanı Milley, Taliban'ın geleceğini bilmediklerini ancak Taliban'ın, 'kişisel deneyimlerine dayanarak' acımasız bir grup olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanı Austin ise Afganistan'ın tahliyesi hakkında yaptığı açıklamada, "Hepimiz için yoğun bir dönem oldu. Tarihi tahliye operasyonumuzu tamamladık ve Afganistan'daki ABD'nin son misyonunu bitirdik. Amerika'nın en uzun savaşı sona erdi" dedi.

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ABD o tehlikeye dikkat çekti: Taliban'la işbirliği yapabiliriz
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