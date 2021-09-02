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Giriş Tarihi: 2.9.2021 09:40

ABD'de Ida kasırgası alarmı | Yollar göle döndü, metro istasyonları sular altında... 2 şehirde OHAL ilan edildi

ABD’de Ida kasırgası alarmı | Yollar göle döndü, metro istasyonları sular altında... 2 şehirde OHAL ilan edildi

Amerika İda kasırgası nedeniyle alarma geçti. Tropikal İda fırtınası nedeniyle sağanak yağış ve su baskınlarının yaşandığı New York ve New Jersey'de OHAL ilan edildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kasırga için , "Oluşan tehlikeli koşullar nedeniyle tarihi bir hava olayı ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullanırken sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde yolların göle döndüğü, metro istasyonlarının sular altında kaldığı görülüyor.

ABD'yi ida kasırgası vurdu. New York ve New Jersey'de kuvvetli sağanak yağış ve su baskınları neeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Sosyal medyadan gelen görünütlerde yolların göle döndüğü, metro istasyonları ve evlerin sular altında kaldığı görülüyor...

FIRTINADA 9 EV YIKILDI

New Jersey Belediye Başkanı Hector Lora, Passaic kentinde bir kişinin boğularak hayatını kaybettiği açıklarken Mullica Hill kentinde de 9 evin fırtına nedeniyle yıkıldığını duyurdu.

"TARİHİ BİR OLAY İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Bu gece kent genelindeki rekor düzeydeki yağmur, şiddetli sel ve yollarda oluşan tehlikeli koşullar nedeniyle tarihi bir hava olayı ile karşı karşıyayız" dedi.

SU BASKINLARI

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, yolların göle döndüğü, metro istasyonları ve evlerde de su baskınları olduğu görüldü.

"SOKAK VE METROLARDAN UZAK DURUN"

De Blasio, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda insanları sokaklardan ve metrolardan uzak durmaya çağırdı.

Lora da New Jersey'in kuzeyinde kalan bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan etti. Polis, New Jersey'nin Kearny kentindeki postane binasının da çatısının çöktüğünü, o sırada içeride insanların olduğunu aktardı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Amerikan Ulusal Hava Durumu Bürosu, New York'ta bulunan Central Park'ta bir saat içinde 8 cm yağmur düştüğünü belirtti New York metrosu büyük ölçüde kapatıldı,birçok tren seferi durduruldu, New York ve New Jersey'den uçuşlar askıya alındı.

SEYAHAT YASAĞI

Ayrıca New York'ta acil olmayan tüm araçlar için seyahat yasağı çıkarıldı.

Kategori 4 olarak belirlenen Ida Kasırgası nedeniyle Louisiana'da yüz binlerce ev elektriksiz kalırken, kasırganın ardılları ülkenin doğusuna doğru ilerliyor.

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ABD'de Ida kasırgası alarmı | Yollar göle döndü, metro istasyonları sular altında... 2 şehirde OHAL ilan edildi
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