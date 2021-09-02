ABD’de Ida kasırgası alarmı | Yollar göle döndü, metro istasyonları sular altında... 2 şehirde OHAL ilan edildi

FIRTINADA 9 EV YIKILDI
New Jersey Belediye Başkanı Hector Lora, Passaic kentinde bir kişinin boğularak hayatını kaybettiği açıklarken Mullica Hill kentinde de 9 evin fırtına nedeniyle yıkıldığını duyurdu.
"TARİHİ BİR OLAY İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Bu gece kent genelindeki rekor düzeydeki yağmur, şiddetli sel ve yollarda oluşan tehlikeli koşullar nedeniyle tarihi bir hava olayı ile karşı karşıyayız" dedi.
SU BASKINLARI
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, yolların göle döndüğü, metro istasyonları ve evlerde de su baskınları olduğu görüldü.
"SOKAK VE METROLARDAN UZAK DURUN"
De Blasio, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda insanları sokaklardan ve metrolardan uzak durmaya çağırdı.
Lora da New Jersey'in kuzeyinde kalan bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan etti. Polis, New Jersey'nin Kearny kentindeki postane binasının da çatısının çöktüğünü, o sırada içeride insanların olduğunu aktardı.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Amerikan Ulusal Hava Durumu Bürosu, New York'ta bulunan Central Park'ta bir saat içinde 8 cm yağmur düştüğünü belirtti New York metrosu büyük ölçüde kapatıldı,birçok tren seferi durduruldu, New York ve New Jersey'den uçuşlar askıya alındı.
SEYAHAT YASAĞI
Ayrıca New York'ta acil olmayan tüm araçlar için seyahat yasağı çıkarıldı.
Kategori 4 olarak belirlenen Ida Kasırgası nedeniyle Louisiana'da yüz binlerce ev elektriksiz kalırken, kasırganın ardılları ülkenin doğusuna doğru ilerliyor.