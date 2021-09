ABD’de Ida kasırgası alarmı | Yollar göle döndü, metro istasyonları sular altında... 2 şehirde OHAL ilan edildi

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Amerikan Ulusal Hava Durumu Bürosu, New York'ta bulunan Central Park'ta bir saat içinde 8 cm yağmur düştüğünü belirtti New York metrosu büyük ölçüde kapatıldı,birçok tren seferi durduruldu, New York ve New Jersey'den uçuşlar askıya alındı.