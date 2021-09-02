ABD’de Ida Kasırgası dehşeti yaşanıyor; yollar kapandı, yardım çağrıları geldi! Can kaybı giderek artıyor

Ülkenin güneyinde Louisiana eyaletinden sonra kuzeydoğu yakasında da etkili olan İda Kasırgası, New York, New Jersey, Pennsylvania ve Maryland eyaletlerinde şiddetli yağışa neden oldu. New York'ta rekor seviyede yağışın neden olduğu selde ölenlerin sayısı 13'e çıktı, New Jersey ve Maryland eyaletlerindeki can kayıplarıyla sellerde en az 28 kişi hayatını kaybetti.
2 EVDE PATLAMA MEYDANA GELDİ
Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan, yerel basında yer alan habere göre New Jersey'de sel sularının bastığı 2 evde patlama meydana geldi.
METRO İSTASYONLARINI SU BASTI
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun dün acil durum ilan ettiği kentte, metro istasyonlarını su basmış, çok sayıda kişi istasyonlarda mahsur kalmıştı.
ELEKTİRK KESİNTİLERİNDEN 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ
New Jersey'nin güneyinde oluşan, hortum evlerin çatılarında hasara neden olmuş, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir otoyol sular altında kalmıştı. New Jersey'de ise Newark Havalimanı'nı şiddetli yağış nedeniyle su basmış ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti. New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmişti.
"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN KORKUNÇ BİR FIRTINA"
New York Valisi Kathy Hochul ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentteki sel felaketinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. De Blasio, Ida'yı "Daha önce görülmeyen korkunç bir fırtına" olarak nitelendirerek, insanları kurtaran ilk müdahale ekiplerine teşekkür etti. "Bazı New Yorkluların ödediği bedel korkunç ve trajikti. Dün tam bu anda hayatta olan 9 kişi" ifadelerini kullanan de Blasio, "Şu anda yas tutan aileler var" dedi. De Blasio ayrıca, şehrin yeniden toparlanmasına yardımcı olmak için "maksimum" federal yardımın sağlanacağını beklediğini açıkladı.
"İLK KEZ BU ORANDA BİR SEL OLAYI YAŞIYORUZ"
New York Valisi Hochul ise yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğunu ifade ederek, Biden'ın yıkıcı fırtınanın ardından kente tam destek vereceğini aktardı. "İlk kez bu oranda ani bir sel olayı yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Hochul, "Bu sefer güvenlik açığımızın olduğu yer sokaklarımız" dedi.
YETKİLİLERE YARDIM ÇAĞRISI YAĞIYOR
Pennsylvania Acil Durum Yönetim Ajansı Müdürü Randy Padfield yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve binlerce yardım çağrısı aldıklarını belirtti. Padfield, yalnızca Montgomery County'de en az 500 yardım çağrısı alındığını aktardı. Az sayıda can kaybına ait raporların olduğunu açıklayan Padfield, ancak devlet yetkililerinin bu raporları henüz doğrulamadığını kaydetti. Padfield, eyaletin güneydoğu kısmı hariç çoğu bölgesinde sel sularının çekildiğini açıkladı. Pennsylvania Valisi Tom Wolf ise ülkenin yavaş yavaş "iyileşme moduna" geçtiğini ve "önlerinde uzun bir yol olduğunu" aktardı. "Pennsylvania'da birçok insanın canının yandığını biliyorum" ifadelerini kullanan Wolf, eyaletin farklı bölgelerinde tarihi yağışlar yaşandığını ve eyaletin güneydoğu kesiminde en fazla hasarın meydana geldiğini açıkladı.