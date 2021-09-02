ABD’de Ida Kasırgası dehşeti yaşanıyor; yollar kapandı, yardım çağrıları geldi! Can kaybı giderek artıyor

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN KORKUNÇ BİR FIRTINA"

New York Valisi Kathy Hochul ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentteki sel felaketinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. De Blasio, Ida'yı "Daha önce görülmeyen korkunç bir fırtına" olarak nitelendirerek, insanları kurtaran ilk müdahale ekiplerine teşekkür etti. "Bazı New Yorkluların ödediği bedel korkunç ve trajikti. Dün tam bu anda hayatta olan 9 kişi" ifadelerini kullanan de Blasio, "Şu anda yas tutan aileler var" dedi. De Blasio ayrıca, şehrin yeniden toparlanmasına yardımcı olmak için "maksimum" federal yardımın sağlanacağını beklediğini açıkladı.