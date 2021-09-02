Almanya’da grev krizi devam ediyor

"HERKESİN KENDİ ÇALIŞMA ŞARTLARINI SEÇME HAKKI VAR"

Hollanda'dan Almanya'ya seyahat eden Jakob Beisbos, Almanya'ya gelmeden önce grev olabileceğinin aklına geldiğini belirterek, "Haklı çıktım. Ancak 5 gün değil, 2-3 gün süreceğini düşünmedim. Bu GDL ile Deutsche Bahn arasında bir yarış. Bu para değil, güç ile ilgili bir şey" dedi.

Arkadaşıyla seyahat eden ve soy adını vermek istemeyen Antonia da grevden etkilendiğini belirterek, "Trenimiz iptal oldu başka bir trene bineceğiz." ifadesini kullandı.