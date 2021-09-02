Dünya bunu konuşuyor! Benjamin Button gerçek oldu

PROGERİA NEDİR?

Erken yaşlanma hastalığı olarak bilinen progeria, kişide hızla ve erkenden yaşlanmaya neden olan nadir ve ölümcül bir genetik bozukluktur. Lamin A (LMNA) (progerin) isimli bir genin mutasyonundan kaynaklanan bu hastalık, atardamarlarda erken yaşlardan itibaren sertleşmeye neden olur.

Bu hastalığa sahip olarak doğan bebekler, gelişim bozukluğu nedeniyle ortalama olarak 14 yıl yaşar.