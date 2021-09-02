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Giriş Tarihi: 2.9.2021 10:45 Son Güncelleme: 2.9.2021 11:06

Gizemli ateş paniği | 50 kişi öldü: Nedeni belli değil...

İHA
Gizemli ateş paniği | 50 kişi öldü: Nedeni belli değil...

Koronavirüs ve kara mantar ile mücadele eden Hindistan'dan korkutan bir haber daha geldi. Ülkede gizemli ateş, bir haftada çoğunluğu çocuk 50 can aldı. Eklem ve baş ağrısı, sıvı kaybı, mide bulantısı belirtileri ile ortaya çıkan hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerde koronavirüs görülmedi...

Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletindeki farklı bölgelerde en az bir hafta içerisinde onlarca çocuk gizemli yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuklarda eklem ve baş ağrısı, sıvı kaybı ve mide bulantısı şikayetleri bulunduğu belirtildi. Bazı vakarda ise kol ve bacaklarda döküntü görüldü.

COVİD-19 GÖRÜLMEDİ

Eyalette, çoğunluğu çocuk olmak üzere gizemli hastalık nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği binlerce çocuğun ise hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Hayatını kaybedenlerde Covid-19 görülmediği bildirildi.

NEDENİ BELLİ DEĞİL

Hastalığın nedeni henüz bilinmezken bazı doktorlar, sivrisinekler aracılığıyla insana bulaşan dang hummasından şüpheleniyor. Birçok hastada dang hummasının yol açtığı trombosit sayısında düşüş görüldüğü açıklandı.

ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR

Geçtiğimiz hafta 32'si çocuk 40 kişinin hayatını kaybettiği Firozabad bölgesindeki sağlık yetkilisi Doktor Neeta Kulshrestha, hastanede tedavi gören hastaların özellikle çocukların çok hızlı bir şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

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Gizemli ateş paniği | 50 kişi öldü: Nedeni belli değil...
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