Gizemli ateş paniği | 50 kişi öldü: Nedeni belli değil...

Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletindeki farklı bölgelerde en az bir hafta içerisinde onlarca çocuk gizemli yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuklarda eklem ve baş ağrısı, sıvı kaybı ve mide bulantısı şikayetleri bulunduğu belirtildi. Bazı vakarda ise kol ve bacaklarda döküntü görüldü.