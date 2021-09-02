Son dakika haberler | Harvard Üniversitesi’nden korkutan açıklama: Tüm galaksiyi yok edebilir

Harvard Üniversitesi'nden bilim insalarının yaptığı son araştırma yeni bir tehlikeyi gözler önüne serdi. Milyarlarca yıllık bir süreç boyunca süper kütleli kara deliklerin oluşumunu ve hareketlerini simüle eden bilim insanları kara deliklerin yer aldığı ev sahibi gökadaların, tipik olarak daha büyük olan başka bir gökada ile çarpıştığında ve deliği merkez noktasından vurduğunda oldukça yıkıcı hale geldiğini buldular. Ayrıca, bir galaksi ne kadar büyükse, o kadar fazla karadeliği yakalamasının muhtemel olduğu belirtildi.