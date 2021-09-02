İngiliz Charles George Courtney
, Kuşadası
'nda 1990'da açılan 5 yıldızlı bir otelin ilk müşterilerindendi. Oteli öyle sevdi ki 24 yıl boyunca her yıl tatile geldi. En sevdiği personel ise otelin belboyu Taşkın Daşdan'dı. 2014'teki son tatilinde rahatsızlanan Courtney, Daşdan ve otel personeli tarafından İzmir
'deki bir hastaneye kaldırıldı. Ailesi ve bakıcısından görmediği ilgiyi otel personelinden gören İngiliz turist, bu vefayı karşılıksız bırakmadı. Bir süre önce ölen Courtney'in mirasçıları, vasiyeti üzerine çok sevdiği Daşdan'a 57 bin lira, 10 otel çalışanına da 200 ile 500 sterlin arası para gönderdi. Evli ve 2 çocuk babası 45 yaşındaki Daşdan, "23 yıldır otelde çalışıyorum. Hayatımın en büyük bahşişini aldım" dedi.