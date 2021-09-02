İspanya’da sel! Araçlar denize sürüklendi

BİR ÇOK KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Başkent Madrid de dahil olmak üzere ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde de sel meydana geldi. Sel sularının yükseldiği bölgelerde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılırken, araçlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından çıkarıldı. Evlerinden tahliye edilen onlarca kişi çevredeki otellere yerleştirildi. Bazı tren hatlarında seferlerin askıya alındığı bölgede, bir çok kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Yaşanan sel felaketi nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

