Katar’dan kritik Kabil açıklaması: Türkiye ile iletişim halindeyiz

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'yla ilgili değerlendirme sürecinde olduklarını, havalimanının yeniden faaliyetlerine başlama konusunda ne zaman hazır olacağına ilişkin net bir gösterge bulunmadığını kaydeden Al Sani, havalimanının mümkün olan en kısa sürede yeniden çalışır hale gelmesine ilişkin ellerindeki imkanlar konusunda iyimser olduklarını dile getirdi. Al Sani, "Kabil Havalimanı'na teknik destek sunmak için Türkiye ile iletişim halindeyiz." dedi.

Al Sani, Katar'ın, Afganistan'da uluslararası uzlaşının sağlanması için çaba sarf etmeyi sürdürdüğünü ve Afgan taraflar arasında tarafsız arabulucu rolünün devam ettiğini vurguladı. Katarlı Bakan ayrıca, "Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin güvenli çıkışını sağlamak için sarf edilen çabalar sürüyor." dedi.

"TALİBAN'I TANIMAYACAĞIZ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab da ülkesi ile uluslararası ortakların, Afganistan'daki durumu Katar'la görüşmeye devam ettiğini söyledi. Raab, İngiltere'nin Taliban'ı tanıma ihtimaline ilişkin soruya ise, "Öngörülebilir gelecekte Taliban'ı tanımayacağız ancak diyaloğa açığız." ifadesiyle cevap verdi.