Moderna’nın ismini yanlış yazınca yakayı ele verdi! Sahte aşı kartıyla Hawaii’ye giriş yaparken tutuklandı

Hawaii'nin yerel televizyon kanallarından biri olan KITV'nin haberine göre Illinois'ten gelen Chloe Mrozak isimli kadın, Oahu Adası'ndaki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı. Chloe Mrozak'ın sahte aşı kartında Moderna yerine Maderna diye yazıyordu. Yetkililer durumu anladı ve duruma müdahale etti.