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Haberler Dünya Haberleri Moderna'nın ismini yanlış yazınca yakayı ele verdi! Sahte aşı kartıyla Hawaii'ye giriş yaparken tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.9.2021 09:30 Son Güncelleme: 2.9.2021 09:33

Moderna'nın ismini yanlış yazınca yakayı ele verdi! Sahte aşı kartıyla Hawaii'ye giriş yaparken tutuklandı

Moderna’nın ismini yanlış yazınca yakayı ele verdi! Sahte aşı kartıyla Hawaii’ye giriş yaparken tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki bir kadın, Hawaii'ye sahte aşı kartıyla giriş yapmak isterken tutuklandı. Yetkililer aşı kartının sahte olduğunu nasıl anladı? Genç kadın, aşı kartında Moderna yerine yanlış bir isim yazdığı için yakayı ele verdi.

Hawaii'nin yerel televizyon kanallarından biri olan KITV'nin haberine göre Illinois'ten gelen Chloe Mrozak isimli kadın, Oahu Adası'ndaki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı. Chloe Mrozak'ın sahte aşı kartında Moderna yerine Maderna diye yazıyordu. Yetkililer durumu anladı ve duruma müdahale etti.

Hawaii'ye gelen ziyaretçilerin kendilerini 10 gün boyunca karantinaya alması şart koşuluyor, fakat aşılı olan kişiler için bu zorunluluk yok. Yetkililer, Mrozak'ın sahte aşı kartıyla karantinadan kurtulmayı amaçladığını söyledi.

Chloe Mrozak önümüzdeki günlerde yeniden mahkemeye çıkacak, eğer suçlu bulunursa 1 yıl hapis veya 5000 dolara kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Hawaii'de uygulanan zorunlu karantina programı, salgının başından beridir vaka sayısının düşük olmasını sağlamıştı. Ancak geçtiğimiz ay vaka sayısında artış yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz salı günü Hawaii'de 533 yeni vaka olduğu bildirildi.

Hawaii valisi David Ige günlük vaka sayıalarını azaltmak için turistlerden Hawaii'deki tatillerini kasım ayına kadar ertelemelerini istedi. Uzmanlar Ige'nin açıklamasını turizme bağımlı bir yer için ürkütücü bir talep olarak nitelendirdi.

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Moderna'nın ismini yanlış yazınca yakayı ele verdi! Sahte aşı kartıyla Hawaii'ye giriş yaparken tutuklandı
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