Otel odalarındaki tehlikeye dikkat! TikTok kullanıcısı uyardı

Özel hayatın gizliliği, gelişen teknolojiyle birlikte ihlal edilmeye giderek daha açık hale geliyor. Özellikle tuvalet, otel odası gibi ortak kullanımlı alanlarda güvenlik ihlalleri sık sık görülürken, giderek küçülen gizli kameralar, artık hiç tahmin edemeyeceğimiz yerlerden çıkabiliyor.
MASUM GÖRÜNEN CİHAZLARDA BÜYÜK TEHLİKE
Son yıllarda yerleşik otellerin yanı sıra, uluslararası paylaşımlı ev ve oda kiralama sistemleri de giderek daha popüler olmuşken, seyahat edenlerin tercih ettiği bu tür konaklama seçeneklerinde gizli kamera skandallarıyla da daha sık karşılaşılmaya başlandı.
Giderek küçülen ve akılalmaz yerlere yerleştirilen kameraların nasıl tespit edilebileceği ise, bir TikTok kullanıcısı tarafından ayrıntısıyla anlatıldı.
Kendisini "eski bir hacker" olarak tanımlayan, şimdilerde ise siber güvenlik uzmanı olarak çalışan Marcus Hutchins isimli kullanıcı, otel odalarında zararsız görünen cihazların nasıl kullanıldığını takipçileriyle paylaştı.
Bir odaya giriş yapıldığında öncelikle bir dikizcinin nerelere bakmak isteyeceğinini düşünülmesi gerektiğini söyleyen Hutchins, en çok tercih edilen yerlerin yatak bölgesi olduğunu söyledi.
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Özellikle yatak, kanepe gibi eşyaların başında konumlandırılmış yangın alarmlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Hutchins, gizli kamerayı tespit etmenin yöntemini de paylaştı.
Çalışır halde olan bir yangın alarmının kırmızı sinyalinin olduğunu paylaşan Hutchins, cep telefonu flaşının bu tür cihazlara yakın tutulmasının ardından mavimsi bir yansıma görülmesinin, cihazda gizli kamera olduğunu ispat edeceğini söyledi.
Flaş ışığı altında mavimsi yansıma yaratan noktaların doğal olmadığını söyleyen siber güvenlik uzmanı, bu tür cihazlardaki gizli kameraların çoğunlukla gece görüş özelliği olduğunu da söyledi.
Hutchins, odada bulunan dijital saatlere ilişkin de uyarıda bulundu.
Otel odalarındaki tehlike! Güvenlik uzmanı, gizli kameraları tek tek tespit etti | Video
Tıpkı yangın alarmı gibi genellikle yatak yanına konumlandırılan saatlere de flaş tutulması gerektiğini söyleyen TikTok kullanıcısı bu tür saatlerin aynalı cam kullanılması nedeniyle daha da yakından incelenmesi gerektiğini söyledi.
Siber güvenlik uzmanının en dikkat çeken tespitlerinden biri ise cep telefonu için bırakılan şarj cihazları oldu.
Odada konaklayan kişiye "masum bir jest" olarak bırakılan şarj cihazlarının da oldukça küçük ebatlardaki gizli kameralar için ideal bir yer olduğunu söyleyen Hutchins, bunlarda bulunan kameraların da benzer şekilde mavi noktacıklar olarak tespit edileceğini söyledi.
Siber güvenlik uzmanının kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan bu içeriği, seyahatlerde dikkatli olunması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.