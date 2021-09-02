Otel odalarındaki tehlikeye dikkat! TikTok kullanıcısı uyardı

Odada konaklayan kişiye "masum bir jest" olarak bırakılan şarj cihazlarının da oldukça küçük ebatlardaki gizli kameralar için ideal bir yer olduğunu söyleyen Hutchins, bunlarda bulunan kameraların da benzer şekilde mavi noktacıklar olarak tespit edileceğini söyledi.