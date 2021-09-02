SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan AB’ye çok net ’Afgan göçmen’ mesajı: Biz bu anlayışı kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu basın toplantısında Kabil Havalimanı ile ilgili soruya yanıt verdi, "Taliban'dan ve başka ülkelerden bizimle iş birliği talebi var." dedi.

"TALİBAN VE BAŞKA ÜLKELERDEN BİZE İŞ BİRLİĞİ TALEBİ VAR"

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

Havalimanı işletmesi iki aşamalı olabilir. Askeri uçakların farklı ülkelerin vatandaşları ve Afganistan'dan ayrılacak kişilerin tahliyesi için kullanılabilir, böylece durum da bir gözden geçirilebilir.

Havalimanının güvenliğini kim üstlenecek. Biz böyle bir irade ortaya koymuştuk ama şimdi işler değişti tabi... Taliban'dan ve başka ülkelerden bizimle iş birliği talebi var.

Bir devlet, askeri kuvvetle olması gerekmez. Bu konuda uzman şirketler de var. Bavulların taranması, insanların cihazlardan geçirilmesi, pasaport ve vize kontrolünden geçirilmesi gibi gerekli tedbirlerin alınması gerek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye çok net 'Afgan göçmen' mesajı: Biz bu anlayışı kabul etmeyiz

"BİZ BU ANLAYIŞI KABUL ETMEYİZ"

Göçmen mutabakatının güncellenmesi konusu ile ilgili soruya da yanıt veren Çavuşoğlu AB'ye çok net mesaj gönderdi.

Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği yükümlülüklerini yerine getirmedi. Birçok konuyu kapsayacak şekilde güncellememiz lazım. Afganlar karşılığında para verelim, sizin ülkenize gelsinler gibi bir anlayış olursa biz bunu kabul etmeyiz. AB'nin biz para veririz bu iş çözülür anlayışından vazgeçmesi, gerçekçi çözümler üretmesi lazım." dedi.