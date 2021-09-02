Son dakika haberi: Kabus gibi kutlama gecesi! Her şey bir yemek uğruna oldu...

"ÇOK KAN VARDI"

Restoran müdürü, olayın ardından yaptığı açıklamada, kavganın yemek siparişi nedeni ile gerçekleştiğini doğruladı. Restoranda daha önce böyle bir şey yaşanmadığını belirten müdür, şok içinde olduklarını ifade etti.

Bir görgü tanığı ise etrafta çok kan olduğunu belirtirken kanı durdurmak için kullanılan bezlerin etrafa saçıldığını söyledi.