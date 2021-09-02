Son dakika haberi: Kabus gibi kutlama gecesi! Her şey bir yemek uğruna oldu...

Son dakika haberleri... 44 yaşındaki Lloyd Wood isimli İngiliz mühendis, 41 yaşındaki Janine Parr isimli kadına evlilik teklif etti. Parr, sevgilisinden gelen teklifi büyük bir mutlulukla kabul etti. Çift, bir süre sonra nişanlanırken bunu kutlamak için İspanya'ya gitme kararı aldılar. Hem tatil hem de nişanlanmalarını kutlamak isteyen İngiliz çift, bunun için İspanya'nın tatil şehirlerinden olan Mayorka'yı seçti.
Lloyd Wood, nişanlısı ile beraber Mayorka'daki restoranlardan birisinde rezervasyon yaptırdı. Akşam saatlerinde restorana giden Lloyd Wood ve Parr, burada hayatlarının kabusu ile karşılaştılar.
Wood ve nişanlısı Parr, restorana geçtikten sonra yemek siparişi verdiler. Garson, çiftin yemeklerini getirdikten sadece dakikalar sonra restoranda her şey tersine döndü.
Wood, nişanlısı Parr'ın sipariş ettiği yemek yüzünden garsonla tartışmaya başladı. Gelen yemekteki etin kalitesiz olduğunu belirten Wood ile garson arasındaki tartışma birden alevlendi. Tartışma, kavgaya dönüşürken Wood, karnına ve bacağına bıçak darbeleri aldı.
HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Garsonun da yaralandığı olay sonrasında, Wood hastaneye kaldırıldı. 44 yaşındaki adamın durumunun ağır olduğu belirtilirken hastanede yaşam savaşını sürdürdüğü ifade edildi.
"ÇOK KAN VARDI"
Restoran müdürü, olayın ardından yaptığı açıklamada, kavganın yemek siparişi nedeni ile gerçekleştiğini doğruladı. Restoranda daha önce böyle bir şey yaşanmadığını belirten müdür, şok içinde olduklarını ifade etti.
Bir görgü tanığı ise etrafta çok kan olduğunu belirtirken kanı durdurmak için kullanılan bezlerin etrafa saçıldığını söyledi.
İspanyol polisi olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken henüz bir tutuklama gerçekleşmedi. Yetkililer, olayın aydınlatılabilmesi için Wood'un stabil duruma gelmesini bekliyor.