Yeni Afganistan

Afganistan
'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından kısa sürede yeni hükümeti açıklaması bekleniyor. Taliban liderleri Kabil
'de hükümet için görüşmelere devam ederken, ülkede yeni bir hayat başladı. Kamusal alanda müziğin yasaklanması, kadınların dışarı çıkarken yanlarında bir erkek olması zorunluluğunun 2 günden daha uzun yolculuklar için geçerli olması gibi kurallar açıklanmasının ardından Kabil'de kafe ve canlı müzik yapan birçok mekan kapandı. Yabancılar başta olmak üzere yüzbinlerce kişi ülkeyi terk etti. Ulusal ve yerel yayın yapan 25'e yakın televizyon, yayın politikalarını değiştirmek zorunda kaldı.
KAOS VE RUTİNLER
Kabil Taliban'ın eline geçtikten sonra asayiş olayları azalırken ülkeden kaçan devlet liderlerinin milyonlarca doları birlikte götürmesi nedeniyle büyük bir ekonomik sıkıntı başladı. Bankaların halka sınırlı hizmet sunması, devlet memurlarının maaşlarını alamaması, işsizlik oranının gün geçtikçe artması, üniversite ve liselerin halen kapalı olması insanların geleceğe dair endişelerini pekiştirdi. Şehirde bir yandan büyük bir kaos hakimken diğer yandan da insanlar günlük rutinlerine devam ediyor. Çarşılar, pazarlar, restoranlar eski günlere göre daha az kalabalık olsa da insanlar hayatlarına devam ediyor.
TEK EĞLENCE SPOR
Afgan gençler, şehrin farklı noktalarında ülkedeki en popüler sporlardan biri olan kriket ve futbol oynamaya devam ediyor. Nadir Peştun Caddesi etrafında yol boyunca yüzlerce kişi kriket ve futbol oynuyor. Birçok kafe kapalı olduğu için şimdilik tek eğlence spor. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirenlerden biri olan Aziz Sefil
, "Kriket Afganistan'da çok seviliyor. Birçok yer kapandığı için şimdilik tek eğlencemiz buraya gelmek. Herkes gibi biz de ne olacağını bilmiyoruz" diyor.
SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR
Taliban'ın Kabil'e gelmesiyle birçok doktor, sağlık çalışanı ülkeyi terk etti. Hastaneler hizmet vermeye devam ederken sağlık çalışanı sayısı yetersiz olduğu için büyük sıkıntılar yaşanıyor. İlaç sıkıntısı da var. DEAŞ
'ın ülkeyi terk etmek için Kabil Havaalanı
'nın önünde toplananlara yönelik saldırısında yaralananlar bu hastanelerde tedavi görüyor. ABD'ye gitme hayali kurarken yaralanan Mahmet Vasi
, "Havaalanında uçağa binmek için sıra bekliyordum. Daha önce Amerikalılarla çalıştığım için iznim vardı. Saldırı olunca yaralandım, hastaneye getirdiler. Şimdi ne olacağını bilmiyorum" dedi. Gülnur Mahiuddin
ise "ABD ile çalışmıştım, çalıştığıma dair belgem vardı. Bu belgeyle Amerika
'ya gidecektim. Havaalanına ailemle gittim. Ailem başka bir noktada beni beklerken patlama oldu. Etrafımdaki herkes öldü, ben su kanalına düştüm, ondan kurtuldum. Afganistan'da kaldım, şimdi tedavi oluyorum" diye konuştu.
BİDEN'I KURTARAN TERCÜMANI BIRAKTILAR
ABD Başkanı Joe Biden'ı senatörlüğü döneminde 2008 yılında Afganistan'da kurtaran ekipte tercüman olarak yer alan kişi, Afganistan'da bırakıldı. Tercüman, Biden'a seslenerek "Beni burada unutmayın" dedi. Öte yandan, Washington Post'taki haberde, Taliban'ın Kabil'in tamamının kontrolü için ABD'ye teklifte bulunduğu ancak Biden'ın kabul etmediği belirtildi. Gazetedeki diğer bir haberde ise ABD'nin Afganistan'da geride binlerce kişiyi bırakmasını "ahlaki felaket" olarak yorumladı. Biden da ulusa sesleniş konuşması yaparak, bir kez daha Afganistan'dan çekilme kararının arkasında durduğunu vurguladı. ABD Başkanı Biden "Afganistan'dan çekilmek ABD için en iyi karar, tahliye operasyonu olağanüstü başarılı" dedi.
PARA SIKINTISI VAR
Afganistan'daki belirsizlik yüzünden bankacılık sisteminde büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Devlet ve özel bankalardan para çekmek isteyen binlerce Afgan saatlerce kuyruklarda bekliyor. Bankaya girmeyi başaran insanlar ise 20 bin Afgan Afganisi veya 200 dolardan fazla para çekemiyor. 4 gündür bankaya girebilmek için sıra beklediğini söyleyen Abdullah Sedat, "Para çekemiyoruz. Gece yarısı gelip sıraya giriyoruz. Elimizde hiç paramız yok. Ne olacağını da bilmiyoruz" diyor.
SON TELEFON GÖRÜŞMESİ SIZDI
ABD Başkanı Biden'ın, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yle son telefon görüşmesi basına sızdı. ABD basınındaki haberde "Biden, Taliban'a karşı işlerin iyi gitmediğine inandığını söyledi" denildi.