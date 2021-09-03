ABD’de sel ve fırtına 28 can aldı

ABD
'de İda Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu 28 kişi hayatını kaybetti. New York
Belediye Başkanı Bill de Blasio
'nun önceki gün acil durum ilan ettiği kentte, metro istasyonlarını su bastı. New Jersey'de oluşan hortum evlerin çatılarında hasara neden oldu. New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilendi. New Jersey'de su baskınına uğrayan 2 evde patlama meydana geldi. Sel nedeniyle New York'ta 13, New Jersey ve Maryland eyaletlerinde de 15 kişinin öldüğü bildirildi.