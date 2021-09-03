ABD’nin Afganistan’daki son hamlesi uydu fotoğraflarında: CIA o noktaları kasıtlı patlattı

KASITLI OLARAK PATLATILDI

"Gizli Tahliyeler ve Planlanan Yıkımlar" adlı haberde, gazete üssün uydu fotoğraflarını paylaştı. Habere göre; rğitim, işkence ve gözaltı merkezi olarak kullanılan iki bölüm, nisan ayından bu yana kasıtlı olarak patlatıldı, buralardaki belgeler ve sabit diskler imha edildi.