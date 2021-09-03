ABD’yi İda kasırgası vurdu! New York’ta dehşet anları: Penceresine kadar suya gömüldü

New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerindeki can kayıplarıyla birlikte sellerde şimdiye kadar en az 46 kişi hayatını kaybetti.

New Jersey Valisi Phil Murphy ölenlerin çoğunun araçlarında sele kapılanlar olduğunu söyledi. Sellerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından da endişe ediliyor.

ABD New York'ta korku dolu anlar! New York metrosunu su bastı... Havuz keyfi yapan fareler alay konusu oldu

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun dün acil durum ilan ettiği kentte, metro istasyonlarını su basmış, çok sayıda kişi istasyonlarda mahsur kalmıştı.

New Jersey'nin güneyinde oluşan, hortum evlerin çatılarında hasara neden olmuş, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir otoyol sular altında kalmıştı.