ABD’yi İda kasırgası vurdu! New York’ta dehşet anları: Penceresine kadar suya gömüldü

Ülkenin güneyinde Louisiana eyaletinden sonra kuzeydoğu yakasında da etkili olan Ida Kasırgası, New York, New Jersey, Pennsylvania ve Maryland eyaletlerinde şiddetli yağışa neden oldu. İda kasırgası nedeniyle ülkede toplamda 46 kişi hayatını kaybetti. New York'ta yaşanan sel felaketinden korkutan görüntüler geliyor...
KURTARILMA ANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
ABD'nin doğu kıyılarında etkili İda Kasırgası sebebiyle New York kentinin Manhattan bölgesinde selde mahsur kalan sürücünün kurtarılma anları polis kamerasına yansıdı. Central Park'ta bulunan köprünün altında sele yakalan sürücü, şehir merkezinde zor anlar yaşadı.
Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı | Video
ABD'nin doğu kıyısını etkisi altına alan İda Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükselirken, selde mahsur kalan ABD'lilere New York itfaiyesi ve polisi yardımcı oldu. New York şehir merkezi Manhattan'da Central Park'ta sel nedeniyle mahsur kalan bir sürücünün kurtarılma anları polisin güvenlik kamerasına yansıdı.
New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerindeki can kayıplarıyla birlikte sellerde şimdiye kadar en az 46 kişi hayatını kaybetti.
New Jersey Valisi Phil Murphy ölenlerin çoğunun araçlarında sele kapılanlar olduğunu söyledi. Sellerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından da endişe ediliyor.
ABD New York'ta korku dolu anlar! New York metrosunu su bastı... Havuz keyfi yapan fareler alay konusu oldu
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun dün acil durum ilan ettiği kentte, metro istasyonlarını su basmış, çok sayıda kişi istasyonlarda mahsur kalmıştı.
New Jersey'nin güneyinde oluşan, hortum evlerin çatılarında hasara neden olmuş, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir otoyol sular altında kalmıştı.