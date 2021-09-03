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Giriş Tarihi: 3.9.2021 12:01

Çarpıcı iddia: ABD, Afgan mülteciler için Somaliland ile görüştü

AA
Çarpıcı iddia: ABD, Afgan mülteciler için Somaliland ile görüştü

ABD'nin, ülkelerinden kaçan Afgan vatandaşlarının bir kısmının Somaliland'a yerleştirilmesi için bölge yetkililerine talepte bulunduğu ileri sürüldü.

Hiiraan Online'ın haberine göre, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Liban Yusuf Osman, Somaliland'ın Afgan mülteciler için ABD ve diğer uluslararası ajanslarla görüştüğünü söyledi.

ABD ve diğer ajanların yaptığı talebi düşündüklerini belirten Osman, "Şu anda durumu değerlendiriyoruz eğer tatmin olursak bunun bir parçası olacağız." diye konuştu.

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Afrika'da daha önce Uganda, 17 Ağustos'ta ABD'nin talebi üzerine 2 bin Afgan mülteciyi ülkesine geçici kabul edeceğini duyurmuştu. 50 kişilik ilk Afgan mülteci kafilesi, 25 Ağustos'ta Kampala'ya ulaşmıştı.

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Çarpıcı iddia: ABD, Afgan mülteciler için Somaliland ile görüştü
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