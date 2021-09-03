İspanya’da araçlar denize sürüklendi

İspanya
'nın orta, doğu ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu. Yağışlar, en çok Valencia
, Castilla La Mancha
, Castilla y Leon
, Navarra
, Bask ve Katalonya özerk bölgeleri etkiledi. Çok sayıda ev ve işyerini su bastığı, sele kapılan araçların denize sürüklendiği görüldü. Bazı yolların trafiğe kapandığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı da bildirildi. Tarragona kentinde su baskınlarından etkilenen 77 kişinin geceyi otellerde geçirdiği belirtildi. DIŞ HABERLER